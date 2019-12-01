De manera simbólica entrega la SSP Michoacán reconocimiento a 10 elementos de la SIE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 12:45:17
Morelia, Michoacán, a 9 de febrero 2026.- José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública (SSP), entregó de manera simbólica, reconocimientos a 10 elementos de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE).

Lo anterior por su destacada labor, profesionalismo y resultados obtenidos en operaciones tácticas de combate a delitos de alto impacto, así como detenciones relevantes.

Sobre el particular el funcionario estatal aseveró que con la finalidad de fortalecer la motivación y, a partir de esta etapa institucional, los reconocimientos por acciones relevantes estarán acompañados de estímulos económicos, como una forma de retribuir el esfuerzo.

Cruz Medina agregó que ello es primordial para la preparación y los resultados del personal operativo.

