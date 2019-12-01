Presunto responsable de abuso sexual en agravio de una adolescente es aprehendido en LC, Michoacán 

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 12 de noviembre de 2025.- Juan Manuel “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de abuso sexual, cometido en agravio de una adolescente en el municipio de Lázaro Cárdenas, fue aprehendido por personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Sobre el particular se informó que con base en las indagatorias efectuadas por la Fiscalía Regional, los hechos ocurrieron el 1 de octubre de 2024, cuando la víctima abordó la unidad conducida por Juan Manuel “N”. En un momento determinado, el chofer realizó tocamientos a la adolescente, de 14 años.

La agraviada solicitó ayuda y después descendió del vehículo. Posteriormente fue interpuesta una denuncia que permitió establecer la identidad y posible participación de Juan Manuel “N” en el delito de abuso sexual, por lo que se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Elementos investigadores dieron cumplimiento al mandato judicial y dejaron a disposición del Juez de Control al transportista, a espera de que le sea resuelta su situación legal.