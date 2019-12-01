En Apatzingán, Michoacán, aseguran y desactivan seis artefactos explosivos

En Apatzingán, Michoacán, aseguran y desactivan seis artefactos explosivos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 13:45:39
Apatzingán, Michoacán, 12 de noviembre del 2025.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, se logró localizar, asegurar y desactivar seis artefactos explosivos.

Al respecto se informó que elementos de las referidas corporaciones llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en las inmediaciones de la comunidad de La Saletera.

En un momento determinado localizaron los artefactos los cuales fueron asegurados y posteriormente destruidos de manera controlada.

Es de mencionar que las acciones por parte de las autoridades de los tres niveles de Gobierno continúan en la zona.

