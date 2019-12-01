Elementos del Ejército que arribaron a Michoacán ya se encuentran en operaciones

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2025.– Un total de mil 980 efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional entraron en operación en distintos puntos del estado de Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y del Plan de Operaciones “Paricutín”, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

El objetivo principal de este despliegue es reforzar el Eje 1 “Seguridad y Justicia” del Plan Michoacán, con acciones enfocadas en la prevención de delitos de alto impacto, el combate a la extorsión y la recuperación de la tranquilidad pública, además de garantizar el libre desarrollo de las actividades sociales y productivas en la entidad.

El Plan de Operaciones “Paricutín” contempla una estrategia regionalizada e interinstitucional, en la que cada unidad tiene misiones específicas según la dinámica delictiva local. Entre las tareas destacan el combate directo a la extorsión, la erradicación de plantíos ilícitos, la destrucción de laboratorios de drogas sintéticas, el aseguramiento de armas y vehículos ilegales, así como la implementación de un plan antibloqueo para evitar afectaciones al orden público.

La SEDENA subrayó que existe estrecha coordinación con las policías estatales y municipales, y que el apoyo federal incluirá capacitación, adiestramiento, asesoría técnica y fortalecimiento de capacidades operativas de las corporaciones locales. Finalmente, las fuerzas armadas reafirmaron su compromiso con el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, priorizando en todo momento la protección de la población civil.