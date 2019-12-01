Cae ‘La China’, operadora de cártel jalisciense con presencia en Colima; habría participado en masacres y hechos de violencia extrema

Cae ‘La China’, operadora de cártel jalisciense con presencia en Colima; habría participado en masacres y hechos de violencia extrema
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 14:47:15
Manzanillo, Colima, 12 de noviembre del 2025.- Autoridades federales lograron la captura de Yajaira B., apodada “La China”, quien presuntamente es integrante y operadora de un cartel jalisciense con presencia en Colima.

“La China” sería operadora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Manzanillo, luego de que un comunicado se advirtió que era “la encargada de último piso del edificio 16 en los Edificios de la CROM (Santiago), utilizado como centro de operaciones y sitio de retención y ejecución de víctimas. Entre sus operadores se identifican a alias X8, X1 y X7 (Pilas)".

Así mismo, se detalló que Yajaira “N” se le relaciona con una estructura delictiva liderada por Giancarlo 'N', alias Raptor, y operada por Francisco 'N', alias Chacalo.

Sus actividades vinculadas al CJNG son "funciones de halconeo y distribución de droga en Manzanillo".

Además, se presume que “La China” participó en múltiples hechos delictivos, incluyendo órdenes de ejecución, descuartizamientos y control de la venta de droga en los edificios de la CROM en Manzanillo, así como se sospecha que tuvo implicación en una doble ejecución ocurrida el mismo día que se llevó a cabo su arresto.

Noventa Grados
