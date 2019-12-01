La tradición y el sabor llegan a Tacámbaro con la Feria de las Carnitas: Sectur

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre de 2025.- La Feria Michoacana de las Carnitas de Tacámbaro llega este año a su edición número 12, la cual se realizará del 14 al 17 de noviembre en su plaza principal “Benito Juárez”, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

El sabor, la tradición y la alegría llenarán al Pueblo Mágico de un ambiente familiar en el que se espera la asistencia de más de 40 mil visitantes durante los cuatro días de actividades, que también contarán con música y muestras culturales, comentó el presidente municipal Alejandro Fuerte García.

“Este es un evento que ya es toda una tradición, y en el que mostramos la hospitalidad de nuestro pueblo. En Tacámbaro nos hemos posicionado como la capital de las carnitas, gracias al esfuerzo de nuestras cocineras y cocineros que transmiten sus recetas de generación en generación”, afirmó el edil.

Erika Alejandra Ávila Ramírez, directora de Turismo y Cultura de dicho municipio agregó que en esta ocasión habrá cocineros de carnitas de Quiroga, Santa Clara del Cobre y del propio Tacámbaro, “estarán desde las 8:00 hasta las 22:00 horas, si es que no se terminan antes sus productos. De igual forma, esta celebración integra un amplio cartel musical, danzas y 50 artesanos participantes”.

Joel González Díaz, productor de carnitas y quien a través de su negocio Rey Tacamba, es parte de los más de 16 productores participantes, explicó que él es uno de los pioneros de esta feria que se ha consolidado a nivel estatal y nacional, al contar con visitantes de distintos estados y países que degustan el sabor tan único que ofrece este alimento con el sazón michoacano.

Hasta el momento, agregó el regidor de Turismo, Ramiro Zepeda Valenzuela, se tiene un registro de ocupación hotelera del 80 por ciento, el cual se espera que incremente en próximos días, ya que los visitantes podrán también disfrutar de atractivos naturales como la laguna La Magdalena, el cráter volcánico "La Alberca", el Cerro Hueco, entre algunos otros. Para mayores detalles se puede consultar el Facebook: Gobierno Municipal de Tacámbaro.