Capturan a tres presuntos responsables de extorsionar a un reciclador en Morelia, Michoacán 

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre del 2025.- Javier Adrián “N”, José Luis “N” y Diego “N”, quienes son señalados de su posible relación en el delito de extorsión, cometido en agravio de un reciclador, en el municipio de Morelia, fueron aprehendidos por personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, a mediados de febrero 2025, la víctima comenzó a ser objeto de actos de extorsión por parte de los ahora detenidos, quienes acudían a su negocio —una recicladora ubicada en la colonia Ampliación La Palma— para exigirle el pago de 2 mil pesos mensuales a cambio de permitirle continuar con sus actividades.

El pasado de 15 de abril, al negarse a realizar dicho pago, el negocio de la víctima fue incendiado, por lo que, ante el temor de nuevas agresiones, comenzó a entregar la cantidad exigida de manera mensual.

Derivado de los actos de investigación, personal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), logró establecer la identidad y posible participación de Javier Adrián “N”, José Luis “N” y Diego “N”, en el hecho, por lo que fue solicitada y obsequiada una orden de aprehensión en su contra, misma que fue cumplimentada en reclusión.

Los detenidos fueron presentados ante el Juez de Control, a efecto de que les resuelvan su situación jurídica.