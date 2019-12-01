Presunto responsable de abusar sexualmente de una adolescente en Lázaro Cárdenas, Michoacán, es vinculado a proceso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 16:06:33

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 20 de enero de 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de un taxista, identificado como Juan Manuel “N”, por su posible responsabilidad en el delito de abuso sexual, cometido en agravio de una adolescente de 14 años, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Sobre el particular se informó que con base en las Investigaciones se sabe que los hechos ocurrieron el 1 de octubre de 2024, cuando la víctima abordó la unidad y el conductor presuntamente realizó tocamientos indebidos.

Con base en ello la joven pidió auxilio y descendió del vehículo. Tras la denuncia, el imputado fue detenido mediante una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía Regional.

En audiencia, el Juez de Control lo vinculó a proceso; le impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación.