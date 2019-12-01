En Huetamo, Michoacán: Detienen a uno y aseguran estupefacientes en 2 operativos

Huetamo, Michoacán, a 20 de enero de 2026.- Como resultado de dos acciones operativas realizadas en las últimas horas, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a un hombre y aseguraron más de 4.5 kilogramos de marihuana, así como 900 gramos de sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina.

Sobre el particular se informó que el primer hecho se registró en el municipio de Carácuaro donde agentes acompañaron a la FGE en la cumplimentación de una orden de aprehensión. El hecho se registró en un inmueble de la calle Fermín Mercado Rocha, en donde se detuvo a un hombre en posesión de dos bolsas plásticas que en su interior contenían cuatro kilogramos de marihuana.

Posteriormente, en el municipio de Huetamo, sobre la carretera Zitácuaro-Ciudad Altamirano fue localizada en estado de abandono una mochila con dos envoltorios que contenían 900 gramos de aparente metanfetamina y 500 gramos de marihuana.

El ahora detenido y los enervantes asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes a efecto de dar continuidad a las diligencias de ley.