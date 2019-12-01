En Aquila, Michoacán: La Marina asegura vehículo “monstruo” y sustancias ilícitas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 15:10:39

Aquila, Michoacán, a 20 de enero de 2026.- Como resultado de accciones llevadas a cabo por personal de la Marina Armada de México, se aseguró un vehículo tipo “monstruo” con blindaje artesanal, así como un automóvil compacto, radios de comunicación y droga, durante un operativo en la comunidad de El Atracón.

Sobre el particular se informó que dicho hallazgo se llevó a cabo mientras los marinos efectuaban recorridos de vigilancia en brechas de la zona.

En un momento determinado localizaron en calidad de abandono lo referidos vehículos y demás objetos asegurados.

Finalmente todo lo incautado fue puesto a disposición de la autoridad competente para las investigaciones y efectos de ley correspondientes.