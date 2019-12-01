Presunto conductor ebrio arrolla a taquero y provoca múltiple choque en Arteaga, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 14:34:59

Arteaga, Michoacán, 19 de julio de 2026.- Un hombre que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol protagonizó un aparatoso accidente sobre la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del establecimiento Carnitas Villicaña, donde atropelló a un comerciante y posteriormente chocó contra dos vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta Lincoln SUV con placas de Alianza Migrante perdió el control de la unidad, impactó al taquero que se encontraba trabajando en el lugar y después se estrelló contra una camioneta Honda Odyssey y un automóvil Nissan Tsuru.

El comerciante resultó lesionado y recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos de Protección Civil, quienes lo auxiliaron en el sitio.

Elementos de Seguridad Vial y de la Policía Municipal acudieron para acordonar el área, controlar la circulación y realizar el peritaje correspondiente, con el fin de esclarecer cómo ocurrió el percance y determinar las responsabilidades legales.