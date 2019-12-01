Sheinbaum presencia en EU la coronación de España en la final del torneo internacional de futbol

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 17:25:02

Nueva York, Estados, Unidos, a 19 de julio de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, asistió este domingo al encuentro que definió al nuevo campeón del torneo internacional de futbol celebrado en Estados Unidos, donde España se impuso a Argentina para quedarse con el título.

La mandataria siguió las acciones del partido desde uno de los palcos del estadio, acompañada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En ese mismo espacio también estuvieron el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente del comité organizador, Gianni Infantino.

Tras concluir el encuentro, Sheinbaum participó junto con Trump, Carney e Infantino en la ceremonia de premiación, en la que España recibió el trofeo de campeón de la justa mundialista en sus edición 2026.

Como parte del protocolo de premiación, la presidenta de México también entregó el reconocimiento al Balón de Oro, distinción otorgada al jugador más destacado del torneo, el cual fue recibido por el mediocampista español Rodri Hernández.