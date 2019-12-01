Presuntas responsables del secuestro de un taxista, en La Huacana, Michoacán, son vinculadas a proceso 

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Rafael “N” y Miguel Ángel “N”, presuntos responsables de secuestro agravado, cometido contra un taxista en el municipio de La Huacana.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el pasado 28 de agosto, la víctima, Roberto D., fue privada de su libertad en dicho municipio. Posteriormente, su hijo comenzó a recibir llamadas telefónicas en las que le exigían una importante cantidad de dinero a cambio de su liberación, la cual debería de entregar en un sitio determinado.

Tras recibir la denuncia, la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) dio inicio con las diligencias para implementar un operativo en la localidad de Ojo de Agua de San Ignacio, que derivó en la detención de Rafael “N”, Miguel Ángel “N”, así como una persona de 16 años, los cuales se disponían a realizar el cobro del dinero solicitado.

Las personas detenidas, Rafael “N”, Miguel Ángel “N”, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), en tanto que el adolescente fue presentado ante la Fiscalía Especializada.

Los detenidos fueron vinculados a proceso por el Juez de Control que valoró cada uno de los datos de prueba aportados por la Fiscalía, fijando prisión preventiva oficiosa y un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.