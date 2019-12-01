Comando armado roba y quema tres camionetas en Pátzcuaro, en medio de ola de violencia en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 14:30:34

Pátzcuaro, Mich., a 17 de noviembre de 2025.- Un grupo de sujetos encapuchados y fuertemente armados interceptó a conductores en la carretera que conecta Tzurumútaro con Tzintzuntzan, en el entronque con la vía Quiroga–Ihuatzio, robó tres camionetas y, después, las incendiaron sin piedad.

Los agresores sorprendieron a las víctimas, obligándolas a descender de los vehículos antes de apoderarse de las unidades. Poco después, los sujetos prendieron fuego a las camionetas, provocando columnas de humo visibles desde varios puntos, lo que sembró pánico entre los automovilistas.

Testigos y conductores, en estado de shock, llamaron al número de emergencias para reportar no solo el robo y la quema, sino también la presencia de los agresores cubiertos con capuchas. En cuestión de minutos, el lugar fue acordonado por fuerzas federales, mientras los bomberos sofocaban las llamas y trasladaban los restos de los vehículos a un corralón.

Las camionetas quedaron bajo custodia en dicho corralón y fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Michoacán. Mientras tanto, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacionalreforzaron su presencia en la zona, patrullando carreteras y caminos vecinales ante el temor de nuevos ataques.

Violencia simultánea en otros municipios

Este incidente en Pátzcuaro forma parte de una oleada violenta más amplia que afectó al menos diez municipios de Michoacán.

En entidades como Morelia, Salvador Escalante, Ecuandureo, Zamora, La Piedad, Vista Hermosa, Tzintzuntzan, Quiroga y Lagunillas, se reportaron bloqueos carreteros, enfrentamientos y vehículos incendiados, según fuentes de seguridad y reportes ciudadanos.