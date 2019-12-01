Despojan a tres conductores de sus camionetas para prenderlas en fuego en entronque Quiroga-Ihuatzio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2025 a las 14:44:07

Pátzcuaro, Michoacán, a 17 de noviembre de 2025. – Sujetos encapuchados y fuertemente armados despojaron de manera violenta a los conductores de tres camionetas, las cuales posteriormente incendiaron sobre la carretera que conecta Zurumútaro con Tzintzuntzan, justo en el entronque con la vía Quiroga–Ihuatzio.

El ataque ocurrió la tarde de este lunes, cuando los delincuentes interceptaron a los automovilistas, los obligaron a descender de sus vehículos y luego prendieron fuego a las unidades. Testigos alertaron al número de emergencias tras observar las camionetas ardiendo en medio de la carretera.

Ante el reporte, fuerzas federales y cuerpos de bomberos desplegaron un operativo inmediato para sofocar las llamas y asegurar la zona. Las tres camionetas siniestradas fueron trasladadas a un corralón, donde quedaron bajo resguardo y a disposición de la Fiscalía de Michoacán.

Actualmente, se mantiene una fuerte movilización del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en los alrededores, mientras continúan las labores de vigilancia y búsqueda de los responsables.