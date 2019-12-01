Presuntas responsables del robo de 670 mil pesos en Morelia, Michoacán, son detenidas

Morelia, Michoacán a 08 de noviembre de 2026.-Claudia Verónica “N” e Iridian Jhoana “N”, quienes son señaladas de su posible relación en el delito de robo calificado grave, cometido en Morelia, fueron aprehendidas por la FGE.

Sobre el particular se informó, que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el pasado 17 de julio, la víctima se disponía a utilizar una cantidad de dinero que tenía guardada en su domicilio; sin embargo, al revisar el lugar, se percató de que faltaban 670 mil pesos, por lo que presentó la denuncia correspondiente ante la autoridad.

Como parte de las investigaciones, se estableció que las ahora investigadas laboraban en el domicilio de la víctima y contaban con acceso al inmueble, ya que tenían llaves de este. Asimismo, se determinó que, además de la esposa del agraviado, eran las únicas personas que podían ingresar sin necesidad de forzar las cerraduras.

Posteriormente, la víctima instaló una cámara de videovigilancia en el inmueble; no obstante, tiempo después también se percató de que dicho dispositivo había sido sustraído. Al ser cuestionadas sobre su paradero, las investigadas manifestaron que intentarían localizarlo, sin que este fuera encontrado. Después de estos acontecimientos, dejaron de presentarse en la vivienda.

Derivado de los actos de investigación realizados por la Fiscalía Regional de Morelia, se reunieron datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de Claudia Verónica “N” e Iridian Jhoana “N” en los hechos, por lo que se solicitó y obtuvo de un Juez de Control la respectiva orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por personal de la institución.

Las investigadas serán presentadas ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, a efecto de que se resuelva su situación jurídica conforme a derecho.