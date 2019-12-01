Muere jovencita en Morelia, Michoacán, tras sufrir accidente de moto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 15:05:37

Morelia, Michoacán a 08 de noviembre de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió tras accidentarse en la motocicleta en que viajaba, una joven de 19 años perdió la vida, hechos registrados en la avenida Madero Poniente de resta ciudad de Morelia; con esta suman ya 30 personas muertas en accidentes de motocicleta en este año en la capital del estado.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de domingo que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida avenida, en las inmediaciones de la colonia Sindurio, se había registrado un accidente de motocicleta.

Al sitio acudieron elementos de de la Policía Morelia quienes al arribar encontraron derrapado una motocicleta y una joven, identificada como Ruth Abenith “N”, de 19 años sin vida.

Con base en lo anterior personal de la FGE se hizo cargo de las actuaciones que el caso amerita.