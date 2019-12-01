Hallan a hombre sin vida entre un sembradío de cempasúchil en Celaya, Guanajuato; escucharon cuatro disparos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 12:29:10

Celaya, Guanajuato a 08 de noviembre de 2026.– Un hombre de aproximadamente 30 años fue localizado sin vida entre un sembradío de flores de cempasúchil, en la colonia Santos Degollado, durante la madrugada de este domingo.

El hallazgo ocurrió en una zona de la privada Progreso, luego de que vecinos reportaran haber escuchado alrededor de cuatro detonaciones de arma de fuego cerca de la 1:00 de la madrugada.

Al lugar acudieron elementos policiacos y paramédicos, quienes encontraron a un hombre cubierto con una cobija gris. Tras revisarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada por la Fiscalía General del Estado como Miguel Ángel “N”.

Posteriormente, personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió la agresión. La Fiscalía mantiene las investigaciones para esclarecer el homicidio.