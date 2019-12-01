Aseguran casi mil 500 dosis de presunta sustancia ilícita en Morelia y Tarímbaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 12:32:06

Morelia, Michoacán a 08 de noviembre de 2026.– Un total de mil 492.5 dosis de una sustancia con características de metanfetamina fueron localizadas durante dos intervenciones realizadas en inmuebles de Morelia y Tarímbaro.

La primera acción se llevó a cabo en la colonia San Juanito Itzícuaro, en Morelia, donde autoridades encontraron dos bolsas con una sustancia granulosa y cristalina, equivalente a 822.5 dosis. También localizaron siete pipas de cristal y una báscula digital.

En una segunda intervención, en el fraccionamiento Metrópolis II, en Tarímbaro, fueron encontradas otras 670 dosis de la misma sustancia, así como una báscula tipo gramera.

En las acciones participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Morelia.

Los indicios y los inmuebles quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.