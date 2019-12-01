Ataque a balazos deja dos hombres muertos en calles de Jacona, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 23:01:57

Jacona, Mich., a 20 de marzo de 2026.— La violencia volvió a sacudir a este municipio la tarde del viernes, luego de que dos hombres fueran atacados a balazos por sujetos armados que se desplazaban en motocicleta en las inmediaciones de la colonia Buenos Aires.

De acuerdo con reportes preliminares, las víctimas caminaban sobre la calle Puerto Rico cuando fueron interceptadas por los agresores. Sin mediar palabra, los individuos abrieron fuego en repetidas ocasiones y, tras consumar el ataque, huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Vecinos de la zona, alarmados por las detonaciones y al percatarse de que los hombres yacían heridos sobre la vía pública, solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

Minutos después arribaron paramédicos y elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno. En el sitio localizaron a las víctimas junto a un “diablito” utilizado aparentemente para transportar botes de aluminio. Tras revisar a los lesionados, los socorristas confirmaron que uno de ellos ya no contaba con signos vitales, mientras que el segundo fue trasladado de urgencia a un hospital.

Sin embargo, poco después se informó que el hombre falleció mientras recibía atención médica, debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.

La escena del crimen fue acordonada por las autoridades para preservar indicios, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán llevó a cabo las diligencias correspondientes. Peritos también acudieron al hospital para realizar el levantamiento del segundo cuerpo.

Ambos cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde permanecen en calidad de desconocidos en espera de ser identificados por sus familiares.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el móvil del doble homicidio y dar con los responsables.