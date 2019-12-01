En Los Reyes, Michoacán explota tanque de gas en negocio de comida 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 07:54:06

Los Reyes, Michoacán, a 21 de marzo 2026.- Pánico, zozobra e incertidumbre vivieron habitantes de esta cabecera municipal, luego de una fuerte explosión que sacudió la tierra.

En redes sociales se viralizó la información de la explosión en el estacionamiento de la Unidad Deportiva, que señalaba un dron con explosivos e inclusive una “motobomba”.

Fueron las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del estado las que informaron que se trató de una explosión de un cilindro de gas en un puesto de comida.

La explosión causó daños en una motocicleta y tres camionetas que se encontraban estacionadas en el lugar, afortunadamente no hubo personas lesionadas.