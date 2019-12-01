Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 16:03:19

Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre de 2026.- Una mujer que presuntamente sería la responsable del robo a locales comerciales de la Plaza de la Tecnología, en la colonia Centro, fue detenida por la Policía Morelia y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Sobre el particular se informó que luego de atender un reporte ciudadano durante la mañana de este martes en el inmueble ubicado sobre la calle Valladolid, los oficiales se entrevistaron con personal del lugar, quienes señalaron a una guardia de seguridad privada, identificada como Ana Rosa "N", de 24 años, de haber sustraído joyería de diversos locales antes de retirarse.

Luego de confirmar los daños en el sitio y solicitar la intervención del área de robos de la FGE, la presunta señalada fue localizada en la colonia Vista Bella.

La detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado con la

Finalidad de determinar su situación jurídica.