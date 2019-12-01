Preparan operativo en Querétaro ante posibles festejos por triunfo de la Selección de México

Querétaro, México, 3 de julio de 2026.- El coordinador estatal de Protección Civil, de Querétaro, Javier Amaya Torres, llamó a la ciudadanía a ser cautelosos y respetuosos de los espacios públicos y privados, ante los posibles festejos que se pudieran desarrollar el próximo domingo, después del encuentro de la Selección Mexicana contra la Selección Inglesa.

Mencionó que los festejos deben llevarse bajo control, cuidado y responsabilidad de la ciudadanía, aunque los cuerpos de emergencias están listos para atender cualquier situación de riesgo que se pudiera presentar.

“Hay que recordar que libertad no es lo mismo que libertinaje; hay que respetar los derechos de terceros, no hay que atacar los vehículos de nadie; si van a consumir bebidas, que lo hagan de manera prudente; hay que festejar; estamos todos contentos con lo que está pasando, pero no hay que abusar; hay que ser cuidadosos y conservar la propia integridad física", dijo.

Recordó que durante las celebraciones del pasado martes se registraron incidentes en la capital queretana, donde dos personas subieron a semáforos, uno de ellos en la zona de Los Arcos, provocando el desprendimiento de la estructura.

Ante este escenario, anunció que el próximo domingo se implementará un operativo especial de seguridad y protección civil para resguardar a los aficionados y mantener el orden durante las celebraciones.