Detienen a hombre acusado de agredir durante meses a su propio padre en La Piedad, Michoacán

La Piedad, Mich., a 3 de julio de 2026.- Un hombre de 42 años fue detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), al ser señalado como presunto responsable de ejercer violencia familiar en contra de su propio padre, a quien habría sometido durante varios meses a agresiones físicas, psicológicas y constantes amenazas.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el ahora imputado, identificado como Abraham "N", habría mantenido un patrón de violencia contra la víctima entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, periodo en el que presuntamente incurrió en diversos episodios de maltrato que afectaron la integridad física y emocional del adulto mayor.

Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público permitieron reunir los datos de prueba necesarios para solicitar una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por elementos de la Fiscalía. Tras su captura, el acusado fue presentado ante el juez de control que lo requiere para que se determine su situación jurídica conforme al proceso penal correspondiente.

Las autoridades no revelaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrieron las agresiones ni el estado de salud de la víctima.

La Fiscalía de Michoacán reiteró que continuará investigando y persiguiendo los delitos relacionados con la violencia familiar, al destacar la importancia de brindar protección a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia en este tipo de casos.