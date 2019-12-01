Sheinbaum reconoce que Morón fue víctima de una injusticia en 2021, la historia pondrá las cosas en su lugar: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 12:14:22

Morelia, Michoacán, 3 de julio de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán reiteró su respaldo al profe Raúl Morón, luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconociera durante su conferencia mañanera realizada en Morelia que en 2021 fue víctima de una injusticia al retirársele la candidatura al Gobierno de Michoacán.

Barragán afirmó que las palabras de la presidenta representan un reconocimiento a una lucha que miles de michoacanas y michoacanos acompañaron desde hace cinco años, al considerar que la decisión del Tribunal Electoral vulneró la voluntad popular y afectó el proyecto de transformación en el estado.

“La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara, a Raúl Morón se le cometió una injusticia. Hoy ese reconocimiento reivindica una causa que siempre defendimos y confirma que la razón y la verdad estaban de nuestro lado”, expresó.

El legislador destacó que, además de reconocer lo ocurrido en 2021, la presidenta envió un mensaje contundente de unidad, al señalar que el proyecto de transformación de Michoacán está por encima de cualquier interés personal.

“Raúl Morón ha demostrado altura de miras y compromiso con el movimiento. Hoy más que nunca debemos cerrar filas, porque el verdadero objetivo es que la transformación siga avanzando en Michoacán. Aquí no caben los intereses personales; primero está el pueblo y primero está el proyecto”, concluyó.