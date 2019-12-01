Encuentran sin vida a hombre de 77 años en Pátzcuaro; tenía ficha de búsqueda

Encuentran sin vida a hombre de 77 años en Pátzcuaro; tenía ficha de búsqueda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 17:19:57
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Pátzcuaro, Michoacán, 3 de julio de 2026.- El cuerpo sin vida de un hombre de 77 años de edad fue localizado en este municipio. El ahora occiso contaba con ficha de búsqueda.

Al respecto, se informó que autoridades policiacas fueron alertadas sobre la presencia del cuerpo de una persona sin vida.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes, tras confirmar el hallazgo, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido, se constituyó en el lugar personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), cuyos integrantes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como Uriel Ángel P., de 77 años de edad, el cual presentaba huellas de asfixia mecánica por opresión (ahorcamiento). Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para los efectos de ley.

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