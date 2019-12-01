Defensa ha desactivado más de 600 dispositivos explosivos en Michoacán: general Trevilla

Defensa ha desactivado más de 600 dispositivos explosivos en Michoacán: general Trevilla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 14:50:13
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Morelia, Michoacán, a 3 de julio 2026.- El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, informó que alrededor de 10 mil elementos de la dependencia han localizado y desactivado 625 artefactos explosivos en el estado de Michoacán.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, desde Morelia, el general secretario indico que como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia las Fuerzas Armadas mantienen un despliegue con apoyo de helicópteros, aeronaves, drones y equipo tecnológico.

Además, el mando militar explicó que el propósito del operativo es generar las condiciones de seguridad para que la población pueda desarrollar sus actividades con tranquilidad.

Así como brindar protección a las obras y acciones contempladas dentro del Plan Michoacán, en coordinación con las dependencias federales y estatales que participan en la estrategia.

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