Afectados por bloqueos carreteros del pasado 22 de febrero siguen en la incertidumbre

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 16:01:27

Morelia, Michoacán, a 3 de julio de 2026.- El subsecretario de Gobierno en Michoacán, Juan Daniel Manzo Rodríguez, confirmó que hasta el momento el Gobierno del Estado no cuenta con una bolsa de recursos ni un fondo de apoyo financiero para indemnizar a los ciudadanos que perdieron sus vehículos durante los narcobloqueos registrados el pasado domingo 22 de febrero, luego de la detención y muerte de un presunto líder criminal.

Tras la jornada de violencia reportada en diversas demarcaciones de la entidad durante operativos federales en el estado vecino de Jalisco, decenas de unidades incluyendo autobuses de pasajeros y vehículos particulares fueron incendiadas para bloquear rutas estratégicas, siendo el municipio de Aguililla uno de los puntos con mayores afectaciones.

A casi cinco meses de los hechos, Manzo Rodríguez admitió que, aunque han mantenido reuniones con los propietarios de las unidades, no existe una determinación económica local.

“Hemos tenido reuniones con los afectados, pero no se ha aprobado algún recurso, alguna bolsa para tratar de subsidiar las pérdidas”, reconoció el funcionario.

El subsecretario detalló que el estado cuenta con un padrón de aproximadamente 40 vehículos afectados que derivaron en pérdida total. Sin embargo, precisó que muchos de los propietarios no han cumplido con el requisito fundamental de la denuncia penal para integrar sus expedientes.

Indicó que buscan alternativas viables ante autoridades federales para que los apoyen . “Lo que nos comprometimos es a platicar con la Comisión de Atención a Víctimas a nivel federal para buscar alguna alternativa que pudiera subsanar de alguna manera la pérdida”, explicó Manzo Rodríguez.