FGEQ ejecuta 10 cateos simultáneos en San Juan del Río; siete personas fueron detenidas

FGEQ ejecuta 10 cateos simultáneos en San Juan del Río; siete personas fueron detenidas
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 13:57:03
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Querétaro, Querétaro, a 3 de julio 2026.- Como parte de las acciones permanentes de la estrategia Sinergia por Querétaro, la Fiscalía General del Estado ejecutó de manera simultánea 10 diligencias de cateo en diversos inmuebles del municipio de San Juan del Río, derivadas de investigaciones relacionadas con distintos hechos delictivos.

Las intervenciones se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en las colonias y comunidades de San Sebastián de las Barrancas, San Sebastián Norte, Paso de Mata, Santa Cruz Nieto, San Pedro Ahuacatlán, La Loma, Lázaro Cárdenas (El Rodeo) y sobre la carretera a Santa Bárbara de la Cueva, como parte de la estrategia operativa para el fortalecimiento de las investigaciones en la región.

Las diligencias fueron encabezadas por personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito, con el apoyo de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. Como resultado fueron detenidos Adrián "N", Carlos "N", Juan Luis "N", Juan Pablo "N", Carlos "N", alias "El Charly", Rubén "N" y Rubén "N", alias "El Tío".

Durante los cateos fueron aseguradas cuatro armas de fuego, una de ellas de fabricación artesanal, así como diversas dosis de sustancias con características de narcótico, equipos telefónicos, una báscula gramera y dinero en efectivo, indicios que serán incorporados a las investigaciones correspondientes.

Las personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica, en tanto que los indicios asegurados serán sometidos a los dictámenes periciales correspondientes como parte de la integración de las carpetas de investigación.

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