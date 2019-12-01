Almoloya de Juárez, Estado de México, a 25 de noviembre de 2026.- La resolución sobre el amparo promovido por el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, contra su vinculación a proceso por diversos delitos, tendrá que esperar hasta el próximo año, luego de que una jueza federal aplazó la audiencia constitucional y la fijó para el 5 de enero de 2027.

La diligencia, que estaba prevista para esta semana, fue diferida por Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, debido a que las partes aún cuentan con un plazo para revisar documentación y pruebas incorporadas recientemente al expediente.

Entre los nuevos elementos se encuentra la causa penal 253/2026, remitida por la administradora del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, como parte de la información complementaria presentada ante el juzgado. El aplazamiento busca garantizar que las partes puedan analizar los documentos y, en su caso, formular objeciones.

Ruffo Appel enfrenta un proceso por presunta delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La vinculación a proceso fue dictada en julio pasado.

El ex mandatario cuenta con una suspensión definitiva que impide que el procedimiento avance hacia la etapa de juicio oral mientras se resuelve el amparo. Sin embargo, esta medida no significa que el proceso penal haya concluido ni que se hayan retirado las acusaciones en su contra.

Desde el 26 de septiembre, el ex gobernador permanece en prisión domiciliaria en Ensenada, Baja California, luego de que se autorizara el cambio de medida cautelar por motivos relacionados con su edad y estado de salud.

La audiencia constitucional quedó programada para el 5 de enero de 2027, fecha en la que se determinará si se le concede la protección de la justicia federal contra el auto de vinculación a proceso.