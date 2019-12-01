Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 13:55:41

*El Ejército buscaba a William Álvarez, señalado como presunto mando de Los Reyes. El operativo terminó en un enfrentamiento con siete muertos y cuatro detenidos, según el saldo preliminar. Su paradero sigue sin confirmarse.

Jilotlán, Jal., a 25 de noviembre de 2026.- La búsqueda de un jefe criminal de Michoacán terminó a tiros la mañana de este miércoles en Doctor Villa Gómez, una localidad del sur de Jalisco cercana al límite estatal. Según los primeros reportes, siete civiles armados murieron, cuatro personas fueron detenidas y las fuerzas federales aseguraron armas y varios vehículos, algunos de ellos blindados.

El hombre al que, según medios locales, buscaban los militares era William Álvarez, alias “El Maníaco”.

El nombre que apareció tras la caída de dos mandos

El nombre de Álvarez ya circulaba desde septiembre. Según un organigrama extraoficial lo situaba entre los responsables de seguridad de Los Reyes y apuntaba a Jesús Ochoa Chávez, alias “La Venada”, como posible sucesor al frente del grupo.

El esquema circuló después de la captura de Alfonso “N”, alias “Poncho La Quiringua”, y de la muerte reportada de Luis Enrique “N”, conocido como “Güicho El de Los Reyes" o "El R5”, durante un operativo en Tocumbo, Michoacán.

Tres días antes, los vecinos llamaron al 911

El domingo, habitantes de Tazumbos, otra localidad de Jilotlán, alertaron sobre drones que sobrevolaban la zona. La policía estatal, agentes municipales y efectivos de Defensa reforzaron la vigilancia tras el aviso.

Las autoridades no localizaron los aparatos. Tres días después, el enfrentamiento en Doctor Villa Gómez dejó un saldo preliminar de once personas entre muertos y detenidos. Los reportes consultados seguían sin identificar a ninguna de ellas.