Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 15:19:16

León, Guanajuato, a 25 de noviembre de 2026.- Lo que comenzó como un préstamo de apenas 3 mil pesos terminó en un caso de presunta extorsión, luego de que un hombre de nacionalidad colombiana continuara exigiendo dinero durante varios meses y amenazara con matar a su víctima y a sus familiares si no cumplía con sus demandas.

La Fiscalía General del Estado informó que obtuvo la vinculación a proceso de JEFERSON “N”, señalado como probable responsable del delito de extorsión agravada.

De acuerdo con las investigaciones, en junio de 2026 la víctima solicitó un préstamo a través de una red social, bajo el compromiso de realizar pagos periódicos. Sin embargo, pese a las entregas de dinero, las exigencias no terminaron y el monto solicitado aumentó considerablemente en comparación con los 3 mil pesos iniciales.

La situación se agravó durante noviembre, cuando el ahora imputado presuntamente abordó a la víctima para exigirle más dinero y amenazarlo con privarlo de la vida, al igual que a sus familiares, si no accedía a sus peticiones.

Ante las amenazas, agentes de la Agencia de Investigación Criminal, bajo la conducción del Ministerio Público, intervinieron y lograron la captura del señalado.

Tras presentar los datos de prueba ante un Juez de Control, la Fiscalía consiguió que JEFERSON “N” fuera vinculado a proceso por extorsión agravada. Además, se le impuso prisión preventiva durante dos meses, periodo establecido para el desarrollo de la investigación complementaria.