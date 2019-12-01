Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 15:59:03

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 25 de noviembre de 2026.- Un nuevo golpe al comercio ilegal de tabaco se registró en Michoacán, luego de que autoridades federales decomisaran más de 18 millones de cigarrillos presuntamente falsificados durante dos operativos realizados en la Aduana de Lázaro Cárdenas.

Las acciones fueron encabezadas por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes detectaron la mercancía durante revisiones a contenedores.

En la primera inspección fueron localizados 861 bultos que contenían 10 millones 332 mil cigarrillos, los cuales presentaban irregularidades relacionadas con los derechos de propiedad intelectual.

En una segunda operación, mediante los mecanismos de análisis de riesgo y revisión física de mercancías, se encontraron otros 8 millones 340 mil cigarrillos distribuidos en 834 bultos, procedentes de Singapur.

En total, los dos aseguramientos sumaron 18 millones 672 mil cigarrillos, los cuales quedaron bajo resguardo en el recinto fiscal, mientras se realizan los procedimientos legales correspondientes para determinar su situación.