Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 14:18:29

Morelia, Michoacán, a 25 de nociembre 2026.- Como resultado de la cumplimentación de dos órdenes de cateo en el municipio de Tarímbaro, como parte de las acciones para combatir el narcomenudeo, se logró la detención de una persona y el aseguramiento de varias dosis de droga.

Sobre el particular se informó que en la primera diligencia, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron 30 dosis de metanfetamina y detuvieron a Cesáreo “N”, de 25 años de edad.

En el segundo domicilio fueron incautadas 28 dosis del mismo narcótico, además de cuatro envoltorios con material granulado, cuya composición será determinada mediante análisis periciales.

El detenido y los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las actuaciones correspondientes.