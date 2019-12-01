Balean e incendian vivienda en Uruapan, Michoacán

Uruapan, Michoacán, 27 de febrero del 2026.- Vándalos dispararon y lanzaron bombas molotov contra un domicilio de la calle Amado Nervo, en la colonia Villas del Sol del municipio de Uruapan, Michoacán.
Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida vivienda se había registrado un ataque armado.
Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal así como bomberos, estos últimos quienes sofocaron la conflagración.
Es de mencionar que el hecho no dejó víctimas pero ya es investigado.