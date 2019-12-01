Hallan hombre sin vida en terreno baldío de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 13:06:34
Morelia, Michoacán, 27 de febrero del 2026.- El cuerpo sin vida de un individuo el cual presentaba huellas de violencia, fue localizado en un terreno baldío de la colonia Jesús Romero Flores de la ciudad de Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un terreno baldío de la referida colonia, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo el cual presentaba huellas de violencia, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

