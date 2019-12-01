De 6.9 a 3.42 diarios: Sinaloa registra caída del 50% en homicidios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 12:47:20

Mazatlán, Sinaloa, 27 de febrero del 2026.- La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, informó que los homicidios dolosos en Sinaloa registraron una disminución del 50 por ciento entre junio de 2025 y enero de 2026.

Durante la conferencia matutina realizada este viernes 27 de febrero de 2026 en la entidad, la funcionaria recordó que “a partir de septiembre (de 2024) por una pugna entre dos grupos de la delincuencia organizada incrementa la violencia en el estado a 4.77 homicidios diarios promedios”.

Explicó que, tras el reforzamiento de las fuerzas de seguridad, se observó una baja inicial; sin embargo, en junio de 2025 se presentó un repunte que alcanzó 6.9 homicidios promedio diarios.

“A partir de ahí nuevamente la tendencia va a la baja, promediando este enero de 2026 3.42 homicidios. Ya llevamos seis meses de manera muy estable en el promedio de homicidios”, indicó.

“Desde ese punto más alto que fue el pasado junio de 2025 a este enero de 2026 la reducción de los homicidios dolosos en la entidad es de 50 por ciento”, señaló.

En cuanto a los delitos de alto impacto, Figueroa Franco detalló que las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego aumentaron 36.1 por ciento en el mismo periodo. Precisó que en enero de 2025 se registró un promedio diario de 0.97 casos, mientras que en enero de 2026 la cifra subió a 1.32. “En el caso de lesiones dolosas por disparo de arma de fuego en esta comparación incrementaron en 36.1 por ciento”, destacó.

Sinaloa enfrenta una ola de violencia desde septiembre de 2024, derivada de la confrontación entre las facciones criminales conocidas como Los Mayos y Los Chapitos, tras la detención en un aeropuerto de Nuevo México, Estados Unidos, de Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, identificados como líderes del Cártel de Sinaloa.