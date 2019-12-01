Continuarán operativos para asegurar maquinitas tragamonedas en Michoacán: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 12:34:11

Morelia, Michoacán, 27 de febrero de 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que los operativos efectuados para el aseguramiento de maquinitas tragamonedas continuarán de manera permanente, los cuales hasta el momento han permitido el aseguramiento de más de 3 mil 500 de estos artefactos que son motivo de generación de violencia y de delitos.

“Hay una operación constante desde hace año y medio, en todo el estado de Michoacán para decomisar las maquinitas tragamonedas, que nosotros insistimos y siempre lo hemos dicho que son fuente de financiamiento de la delincuencia organizada”, señaló el mandatario durante la conferencia de prensa de este viernes.

Resaltó que tras el operativo federal efectuado el pasado domingo en el estado de Jalisco, quedó claro que las maquinitas son una fuente que genera ingresos para los grupos criminales.

Ramírez Bedolla llamó a los municipios a que clausuren cualquier negocio que tenga maquinitas, así como a que colaboren con el decomiso de estas.

Refirió que por parte del Gobierno estatal se está realizando un gran esfuerzo para poder asegurar dichos dispositivos.