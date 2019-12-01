Por robarle 100 pesos, agreden a mujer en Uruapan; resultó herida

Por robarle 100 pesos, agreden a mujer en Uruapan; resultó herida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 15:39:09
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Uruapan, Michoacán, 19 de marzo de 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó una mujer fue a puñalada en un asalto del cual la despojaron de 100 pesos, hechos registrados en la colonia Ramón Farías de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertadas de que sobre la calle Francisco Villa de la referida colonia, habían apuñalado a una mujer.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una mujer que presentaba heridas producidas por arma blanca.

Es de mencionar que de acuerdo con los dichos de la víctima, un sujeto la apuñaló para quitarle 100 pesos, hechos que son investigados.

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