Por presuntos delitos contra la salud, la Policía Morelia detiene a cinco personas en la colonia Juárez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 15:35:54

Morelia, Michoacán, a 20 de febrero de 2026.- Como resultado de acciones de vigilancia para la prevención del delito, oficiales de Policía Morelia detuvieron a cinco personas por su probable participación en delitos contra la salud, hechos registrados en la colonia Juárez.

Sobre el particular se informó que en un recorrido de vigilancia y prevención del delito los agentes detectaron un vehículo que infringía el reglamento de tránsito.

Fue al marcarle el alto, que los ocupantes adoptaron una conducta agresiva y uno de ellos descendió de la unidad intentando huir del lugar, por lo que fue alcanzado de inmediato por los oficiales.

Posteriormente, se llevó a cabo una inspección al vehículo, en la que se localizaron diversos envoltorios con características propias de sustancias ilícitas.

Derivado de estos hechos, las cinco personas fueron requeridas y puestas a disposición de la autoridad competente, la cual determinará su situación jurídica conforme a derecho.