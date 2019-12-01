Fallece motociclista tras ser arrollada en Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 17:23:09
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 20 de febrero de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al ser arrollada por un tráiler, una mujer que viajaba a bordo de una motocicleta, perdió la vida, hechos registrados en las inmediaciones de los puentes cuates en esta ciudad portuaria.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertadas de que en el referido lugar habían atropellado a una mujer en su motocicleta.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a la fémina sin vida.

Con base en lo anterior al sitio se constituyó personal de la FGE para dar fe del levantamiento del cuerpo de quien  fue identificada como María “N”, de 50 años, misma que fue llevado al Semefo para los efectos de ley.

