Intercambio de disparos entre policías y sujetos armados, deja el saldo de un elemento herido en la carretera Celaya-Juventino Rosas

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 17:08:11
Juventino Rosas, Guanajuato, a 20 de febrero de 2026.-  El intercambio de disparos que se registró la tarde de este viernes sobre la carretera Celaya-Juventino Rosas a la altura de pozos fue confirmado por la Secretaría de Seguridad y Paz, quienes indicaron que el saldo fue de un elemento herido. 

Lo anterior fue informado a través de un comunicado por dichas autoridades quienes explicaron que al momento del aseguramiento de hidrocarburo ilegal en un inmueble comenzó la agresión en contra de los elementos por parte de sujetos desconocidos donde también transportistas circulaban por el lugar, lo que provocó que aceleraran sus vehículos para poder resguardarse sin que se registrarán víctimas colaterales.

En el lugar se llevó a cabo un fuerte operativo, además por la zona aledaña, así como comunidades por tierra y aire. 

Hasta el momento se desconoce el resultado, solamente se confirmó la agresión por dichas diligencias.

Se espera que en próximas horas aporten más información al respecto y saber la cantidad de lo decomisado y estado de salud del agente.

Noventa Grados
