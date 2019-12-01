Por la presunta comisión de un homicidio, detienen a un sujeto en Paracho, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 19:46:27

Paracho, Michoacán, a 21 de agosto de 2025.- Felipe Alonso “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Adín J., en el municipio de Paracho, fue aprehendido por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en investigación, se logró establecer que el 2 de abril de 2023, aproximadamente a las 14:30 horas, el investigado y la víctima sostuvieron una discusión en la cancha de futbol ubicada en la calle Francisco I. Madero de dicho municipio. Tras el altercado, Felipe Alonso “N” se dirigió a su domicilio y enseguida regresó a la unidad deportiva, donde atacó con una navaja a Adín J., ocasionándole lesiones en el cuello y la espalda.

La víctima fue auxiliada y trasladada a un nosocomio para recibir atención médica, donde murió más tarde.

Estos hechos fueron investigados por la Fiscalía Regional de Uruapan, que integró la Carpeta de Investigación y reunió datos de prueba suficientes para establecer la posible responsabilidad de Felipe Alonso “N”:

Con base en lo anterior, el agente del Ministerio Público solicitó ante el Juez de Control una orden de aprehensión en contra de Felipe Alonso “N”, misma que fue obsequiada y cumplimentada, tras ejecutarse un cateo en un inmueble ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, del municipio de Paracho.

El investigado fue trasladado al Centro Penitenciario de la ciudad de Uruapan y puesto a disposición del Juez de Control que habrá de resolver su situación jurídica conforme a derecho.