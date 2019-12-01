Por falla mecánica se incendia vehículo en Purépero, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 11:08:11

Purépero, Michoacán, a 14 de marzo 2026.- Elementos del cuerpo de bomberos sofocó el incendio de un vehículo, mismo que según las autoridades se incendió debido a una falla mecánica.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Nicolás Romero, se estaba quemando un vehículo.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos municipales quienes se abocaron a sofocar la conflagración.

Una vez controlado el siniestro se determinó que solo hubo daños materiales, el percance fue ocasionado por una falla mecánica.