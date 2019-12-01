Declaran culpable a Ulises P. por violación de una adolescente, en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 11:02:51

Uruapan, Michoacán, a 14 de marzo 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio en contra de Ulises P., al acreditarse su responsabilidad en el delito de violación equiparada, cometido contra una adolescente de 14 años de edad.

Sobre el particular se informó que en el desarrollo del Juicio Oral, el Ministerio Público demostró que el 4 de julio de 2024, el ahora sentenciado aprovechó que se encontraba a solas con la hija de su pareja, para agredirla sexualmente, conducta que realizó de manera reiterada.

Tras la denuncia presentada ante el Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) región Uruapan, se iniciaron los actos de investigación correspondientes que permitieron obtener datos de prueba contundentes sobre la participación del imputado. Posteriormente fue detenido mediante orden de aprehensión y vinculado a proceso.

Una vez desahogadas las pruebas ante el Tribunal de Enjuiciamiento, éste resolvió emitir fallo condenatorio en su contra. Será en próximos días cuando se lleve a cabo la audiencia de individualización de la pena.