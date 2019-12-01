Encuentran cadáver en avanzado estado de descomposición, en La Piedad, Michoacán

Encuentran cadáver en avanzado estado de descomposición, en La Piedad, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 11:05:06
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La Piedad, Michoacán, a 14 de marzo 2026.- El cuerpo putrefacto de una persona, fue localizado en la comunidad de La Higuera en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo en avanzado estado de descomposición, en la referida comunidad.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municpal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la presencia de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley.

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