Por falla mecánica, se incendia camión de trasporte de aguacate en la colonia Valle de las Delicias de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 15:50:10

Uruapan, Michoacán, a 8 de febrero de 2026.- Parcialmente calcinado terminó un camión de trasporte de aguacate, luego de que se incendiara por una presunta falla mecánica, hechos registrados en la colonia Valle de las Delicias.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida colonia se estaba quemando un camión.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos, quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración de la unidad.

Posteriormente se logró controlar el siniestro y se informó que presuntamente fue debido a una falla mecánica que se ocasionó el incendio, que sólo dejó daños materiales.