Identifican a individuo asesinado en la Popular La Laguna de Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 14:54:58
Uruapan, Michoacán, 8 de febrero del 2026.- Como Arturo G. R., de 28 años, fue identificado el individuo que fue asesinado el sábado en la colonia Popular La Laguna, del municipio de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se recordará que el sábado se reportó la muerte de una persona en la propiedad marcada con el número 21, de la calle Lago de Tequesquitengo, de la referida colonia.

Fue al continuar con las actuaciones del caso que el ahora occiso fue identificado por sus deudos como Arturo G. R., de 28 años.

El caso sigue siendo investigado con la finalidad de esclarecer el crimen.

