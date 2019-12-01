FGE de Michoacán confirma: "El Botox" es el autor intelectual del homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 16:27:00
Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2025.- El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, confirmó en entrevista que la investigación sobre el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, líder de los citricultores de Apatzingán, ha identificado al autor intelectual: se trata del líder criminal apodado "El Botox", cabecilla de la célula delictiva conocida como "Los Blancos de Troya".

"Estamos checando ya los temas de quién pudo estar en el momento, pero sí, ya lo hemos mencionado, quién es este líder criminal de esa zona, de los Blancos de Troya, denominado o apodado 'El Botox', quien además, en base a esta información que se ha recabado de otros detenidos, nos ha permitido ir confirmando su modus operandi en cuanto a la extorsión que se daba en esa zona", comentó en entrevista Torres Piña.

A un semana de que fuera localizado sin vida el presidente de los citricultores, Torres Piña indicó que los escoltas de Bernardo Bravo ya rindieron su declaración ante la FGE.

Aclaró que la Fiscalía no le otorgó escoltas a Bravo; fue la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) quien le asignó tres escoltas.

