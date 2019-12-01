Vuelca camioneta al caer en un bache sobre Paseo de la República en el municipio de Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 16:09:09

Querétaro, Querétaro, a 27 de octubre de 2025.- Servicios de emergencias se movilizaron a carriles centrales de Paseo de la República, en donde se registró la volcadura de una camioneta repartidora, luego de caer a un bache.

La unidad se descontroló cuando se encontraba a la altura de Santa Rosa Jáuregui, lo que derivó que posteriormente volcara.

A la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar los rescatistas, quienes al llegar, descartaron personas lesionadas.

La vialidad fue abanderada, por parte de elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron a tomar conocimiento y a liberar la vialidad.